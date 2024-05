Ливърпул обяви официално новия си мениджър в социалните мрежи. Това ще бъде нидерландският специалист Арне Слот, който ще замени Юрген Клоп начело на мърсисайдци.

Слот бе треньор на Фейенорд до този момент, като успя да спечели една титла в Нидерландия, както и купата на страната, като достигна и до финал на Лигата на конференциите.

Самият Клоп при своето сбогуване с Ливърпул запя името на Арне Слот и призова феновете на тима да подкрепят новия треньор, като по този начин предаде щафетата на своя наследник.

Нидерландският специалист е на 45 години и практикува атакуващ футбол. Той е известен със своята преса, която започва още от последната третина на терена, нещо по което си прилича значително с Юрген Клоп.

Договорът на Слот влиза в сила от 1-и юни и ще е валиден за три години.

