Астън Вила подготвя трансферен удар, взема защитник на Барса

Класиралият се за Шампионската лига догодина Астън Вила проявява сериозен интерес към защитника на Барселона Роналд Араухо, съобщава испанското издание Diario Sport. Мениджърът на бирмингамци Унай Емери и спортният директор Мончи са присъствали на домакинството на каталунците срещу тима на Валенсия в Ла Лига в края на април.

Емери иска да привлече централен защитник от най-високо ниво на „Вила Парк”, който да помогне на тима за участието им в най-престижния европейски клубен турнир през следващия сезон.

Според информацията, за да се стигне до сделка, английският клуб ще позволи на Диего Карлош да напусне.

От Барса наскоро обявиха, че ще пуснат Араухо срещу не по малко от 100 милиона евро, но бирмингамци ще опитат да смъкнат цената. В последните няколко месеца уругвайският бранител бе спряган и за трансфер в германския гранд Байерн Мюнхен.

🚨🚨| NEW: Aston Villa wants to sign Ronald Araújo! 🔵🟣



They previously informed Barça that they would pursue him if they secured Champions League football, which they have now achieved.



[@sport] pic.twitter.com/yjC0w8fVZm