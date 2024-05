Скандален боксьор изненада с признание за порно кралица

Скандалният боксьор Райън Гарсия направи голямо признание в подкаста на колегата си Джейк Пол. Американецът потвърди, че е купил годежен пръстен за 1 милион долара на звездата от филми за възрастни Савана Бонд.

„Това не беше най-подходящото нещо, което можех да направя“, заяви 25-годишният спортист, който изненадващо победи сънародника си Девин Хейни. Мачът трябваше да е за пояса в суперлека категория на WBC. Въпреки победата той не му бе присъден, тъй като кантарът показа, че е по-тежък от допустимото.

