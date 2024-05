Фратрия спечели Купата на Аматьорската футболна лига за 2024 година. Отборът на Емануел Луканов победи с 2:0 Академик (Свищов) във финала на състезанието, който се игра на стадион "Ивайло" във Велико Търново.Ибрям Ибрям даде аванс на варненския отбор с точен удар с глава в 17-ата минута. Никола Борисов удвои в 62-ата минута, предава Спортал.

Първото полувреме предложи сравнително добър футбол, при който имаше технични отигравания, но липсваха чистите голови положения. Все пак по-интересните ситуации бяха пред рамката на Академик (Свищов). В 16-ата минута защитник в светлосиньо изчисти топката след опасен изстрел на Стелиян Добрев отблизо. Последваха два корнера и след втория Фратрия поведе.

Денис Кадир центрира отдясно и Ибрям Ибрям порази мрежата с глава, въпреки че стражът на "студентите" Християн Стоянов беше близо до спасяването - 1:0 за варненския отбор.

Втората част започна с натиск на тима от Свищов, който създаде няколко ситуации пред рамката на Фратрия. В един момент страхотен изстрел от воле мина на сантиметри от вратата на варненци. След това възможност за гол се откри и пред резервата Андрей Цой, като "студентите" имаха и претенции за дузпа.

Така дойде 62-ата минута, когато Никола Борисов отблизо направи 2:0 за отбора на Емануел Луканов. Футболистите на Академик не се отказаха да търсят попадение и до такова се докосна Калоян Митев, който нанесе красив фалцов удар от фаул, но сантиметри не му стигнаха да се нареди сред голмайсторите. В 86-ата минута Васил Андони от Фратрия излезе сам срещу вратаря на "студентите", който обаче спаси с крака последвалия изстрел. В последната минута Ивайло Попов шутира покрай рамката и пропусна да покачи на 3:0.

След последния съдийски сигнал Румян Вълков и футболната легенда Бончо Генчев връчиха златните медали на победителите, които накрая триумфираха с купата под звуците на We Are The Champions на Queen.