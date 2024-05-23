10.00 Художествена гимнастика, европейско първенство БНТ 3
12.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 3
13.45 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 18, мъже Евроспорт 1
14.00 Волейбол, Словения – Франция МАХ Спорт 2
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
14.30 Тенис, турнир в Женева МАХ Спорт 1
15.15 „Арда“ - „Славия“ Диема спорт
17.20 Хокей на лед, четвъртфинал Ринг
17.45 ЦСКА 1948 - „Ботев“ (Пд) Диема спорт
19.00 Баскетбол, първи финален плейоф МАХ Спорт 2
19.45 Плейоф в Нидерландия МАХ Спорт 4
20.15 ЦСКА - „Черно море“ Диема спорт
20.45 „Бешикташ“ - „Трабзонспор“ МАХ Спорт 3
21.20 Хокей на лед, четвъртфинал Ринг
21.30 „Тернана“ - „Бари“ Нова спорт
21.30 Плейоф за Бундеслигата Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, „Тенерифе“ - „Барселона“ Диема спорт 2
22.00 Плейоф в Нидерландия МАХ Спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, "Чарлс Шуаб Челиндж", първи ден Евроспорт 2
23.30 Волейбол, Япония – Сърбия МАХ Спорт 4
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 1
03.00 Волейбол, Аржентина – Бразилия МАХ Спорт 2
23 Май, 2024 07:14 271 0
Спортът по ТВ в четвъртък (23 май)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Художествена гимнастика, европейско първенство БНТ 3
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