Решено е кой ще бъде новият треньор на Ювентус

Тиаго Мота ще бъде новият треньор на Ювентус, обяви Фабрицио Романо. Специалистът, който направи фурор с Болоня през този сезон в Серия А, е непреколнен в решението си да наследи Масимилиано Алегри при "бианконерите".

Днес се очаква среща между ръководството на „рособлу“ и Мота, чийто договор с клуба изтича през лятото. На нея се очаква президентът Джоуи Сапуто да представи на младия специалист тригодишен план с инвестиции от над 100 млн. евро и обещанието да бъдат задържани най-добрите играчи в състава. Бразилецът с италиански паспорт обаче ще обяви, че иска да продължи кариерата си в Юве.

Тиаго Мота вече се е разбрал с ръководството на "бианконерите" за договор за три години и годишна заплата в размер на 5 млн. евро.

"Старата госпожа" също така ще се опита да привлече и няколко качествени нови попълнения, с които треньорът иска да работи. Цел пред торинския гранд са вратарят на Монца Микеле Ди Грегорио, защитникът на Болоня Рикардо Калафиори и халфът на Аталанта Тюн Копмайнерс.

⚪️⚫️ Plan confirmed: Thiago Motta will inform Bologna of his decision to join Juventus in the next hours, as expected.



Deal set to be completed soon on three-year contract for less than €5m net salary per season.



It's imminent. pic.twitter.com/jz5wGo8hzW