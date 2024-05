Фенове се млатиха здраво на мач в Чехия (ВИДЕО)

Ултраси на Спарта (Прага) и Виктория (Пилзен) си спретнаха масов бой по време на финала за Купата на Чехия.

Грозните сцени започнаха след последния съдийски сигнал и победата на Спарта, когато двете агитки нахлуха на терена, пише БЛИЦ.

RUSUH 🤜✊🤛 Momen pasca laga final Czech Cup antara Viktoria Plzen vs. Sparta Prague. 🇨🇿 Suporter dari kedua kubu turun ke lapangan dan saling serang! Para pemain harus dilarikan ke tempat aman. pic.twitter.com/S92sF3lxuI

Хулиганите, част от които маскирани, се сбиха помежду си, хвърляха каквото им падне, даже и откъртени седалки и столове. Няколко от тях уцелиха журналисти от местна телевизия, които получиха леки наранявания.

Най-лошото е, че двата тима играят отново и в неделя в последния мач от първенството и ако не последват наказания, отново може да има грозни сцени.

Shocking scenes in the Czech Cup Final earlier today. Plzen vs Sparta Prague 👊🇨🇿 pic.twitter.com/IBK81V1l47