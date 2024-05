Зинедин Зидан ще даде старта на 24-те часа на Льо Ман

Френската футболна легенда Зинедин Зидан ще бъде официален гост за юнското издание на 24-те часа на Льо Ман, съобщиха организаторите на състезанието във вторник.

„Приветстван като един от най-великите спортисти на Франция и един от най-добрите футболисти в историята на играта, Зинедин Зидан е обявен за официален гост на 92-те 24 часа на Льо Ман“, се казва в изявление.

Победителят от Световната купа от 1998 г. се присъединява към престижен списък от гости, които са дали стартов сигнал в състезанието за издръжливост, включително Рафаел Надал през 2018 г., Стив Маккуин през 1971 г. и ЛеБрон Джеймс миналата година.

𝗭𝗶𝗻𝗲𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗭𝗶𝗱𝗮𝗻𝗲 has been named starter of the 24 Hours of Le Mans!⚽



One of the greatest French sportspeople of all time will wave the French flag to start of the 92nd running of the iconic endurance race on Saturday 15 June at 16:00. #LeMans24 pic.twitter.com/wNUJVycjra