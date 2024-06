Стана ясно бъдещето на Роналдо

Кристиано Роналдо ще остане да играе в Ал Насър и през следващия сезон. Това разкри директорът на арабския клуб Гуидо Фиенга.

Наскоро се появиха спекулации, че Роналдо е пред завръщане в Европа, като дори имаше информация, че Алонсо иска да привлече футболиста в Байер (Леверкузен).

Припомняме, че португалецът се присъедини към саудитския клуб в началото на 2023 г., след като напусна Манчестър Юнайтед.

🟡🔵🇵🇹 Al Nassr CEO Guido Fienga confirms that Cristiano Ronaldo will stay at the club also next season.



No doubts, no change of plan for the Portuguese star. pic.twitter.com/fxbHTs0pzX