Трансферният гуру Фабрицио Романо обяви, че дългоочакваната сделка между Реал Мадрид и Килиан Мбапе вече официално е факт. Според журналиста, контрактът между двете страни вече е подписан и нищо не може да попречи на Мбапе да играе на „Сантяго Бернабеу”.

Френската суперзвезда преминава в Реал като свободен агент.

Официално трансферът на Мбапе в Реал ще бъде обявен през следващата седмица, допълни още Романо с кратко видео в социалните мрежи.

Снощи президентът на Реал Флорентино Перес не пожела да отговаря на въпроси за Мбапе след триумфа в Шампионска лига в Лондон.

🚨⚪️ Kylian Mbappé to Real Madrid, HERE WE GO! Every document has been signed, sealed and completed.



Real Madrid, set to announce Mbappé as new signing next week after winning the Champions League.



Mbappé made his decision in February; he can now be considered new Real player. pic.twitter.com/MMqEp1C0pK