Чаровна французойка подкрепя Гришо в Париж

Григор Димитров и Ализе Лим за пореден път дадоха повод да се говори за тях като за нещо повече от приятели. Бившата френска тенисистка се появи на трибуните на “Ролан Гарос” за мача му с Хуберт Хуркач от осминафиналите на турнира.

Лим подкрепяше Григор и не остана незабелязана за камерите, които на няколко пъти я показаха, докато най-добрият български тенисист даваше интервю на корта след мача.

'I've always wanted to make the second week here'



15 years on, Grigor Dimitrov has done it and in style 😎#RolandGarros pic.twitter.com/Wqe4PolKUl

— Eurosport (@eurosport) June 2, 2024

През годините двамата дори често са били спрягани за гаджета. Преди месец и половина чаровната французойка и най-добрият български тенисист отидоха заедно на парти.