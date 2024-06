Серхио Перес остава в Ред Бул

Беше известно, че договорът на мексиканския пилот Серхио Перес с Ред Бул изтича в края на сезона. Мнозина спекулираха с продължаването на кариерата му във Формула 1, а във вторник вечерта всички съмнения бяха разсеяни.

Настоящият вицешампион ще удължи договора си с тима за още два сезона и ще остане пилот на Ред Бул до 2026 г.

По време на успешната си кариера, 34-годишният състезател постигна шест победи, 39 класирания на подиума и три полпозишъна.

През предходния сезон той беше втори в генералното класиране с 285 точки и остави зад себе си Хамилтън , Алонсо , Льоклер , Норис и Сайнц.

