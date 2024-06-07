Спортът по ТВ в петък (7 юни)

Тимове от Висшата лига ще трябва да продадат играчи до края на месеца, за да избегнат санкции

Шест отбора от Висшата лига ще трябва да продават играчи до края на месец юни, за да изпълнят финансовите изискванията на лигата и да избегнат санкции ...