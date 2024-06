Скандал във финала на Ролан Гарос

Френският главен съдия Рено Лихтенщайн е отрязал главата на Александър Зверев във финала на „Ролан Гарос” с Карлос Алкарас 2:3 (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

В решителния 5-и сет на корт „Филип Шатрие” при 2:1 в своя полза и 40:15 за германеца от руски произход испанецът сбърка първия сервис. При втория последва решение за аут от лайнсмена. Двойната грешка на съперника му означаваше, че Зверев трябваше да върне пробива и да изравни 2:2.

Лихтенщайн обаче слезе от стола си и отсъди, че сервисът е вътре. На Откритото първенство на Франция няма как да се иска „Ястребово око”, само телевизиите имат право да покажат чрез повторение къде е попаднала топката.

„Евроспорт” не го направи на момента. За разлика от американския NBC, който веднага показа, че Лихтенщайн греши. По-късно и „Евроспорт” разкри гафа му, но Алкарас взе подаването си за 3:1, а след това и мача.

Zverev not happy with the umpire in the 5th set against Alcaraz at Roland Garros.



Break point down, Carlos hits a second serve that was called out.



The umpire overrules it.



The visual on tv says it was out by 2 mm.



Tough. pic.twitter.com/cofm3Pv7A0