Тайсън Фюри мъртво пиян в нощен бар в Моркамб - ВИДЕО

Британската звезда на свръхтежката категория на професионалния бокс Тайсън Фюри беше заснет в изключително срамен момент, в който е пиян до козирката и едва се държи на краката си.

35-годишният бивш световен шампион, който загуби титлата си във версия Световен боксов съвет (WBC) в мач срещу Олександър Усик преди месец, едва е изнесен от двамата бодигардове на нощен бар в Моркамб, пише topsport.bg.

Кадри, заснети пред входа на заведението, показват как Циганския крал лази по тротоара и си блъска главата в тръбата, на която е поставен пътен знак.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend 😅 pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7