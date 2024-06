Ютубърът Джейк Пол все пак ще се бие на 20-и юли

Бившият боец на UFC в полусредна категория Майк Пери ще замести легендата на бокса Майк Тайсън в сблъсъка с ютубъра-боец Джейк Пол на 20-и юли.

Новината идва от спортната медия “Happy Punch”, която се позовава на свои източници в щаба на Джейк Пол. Все още информацията не е потвърдена официално, пише sportal.bg.

🚨 BREAKING: Jake Paul vs Mike Perry set for July 20th, per sources close to Paul’s camp pic.twitter.com/vMMWztZzIh