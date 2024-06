Анди Мъри прекрати участието си в "Куинс" заради контузия

Анди Мъри бе принуден да се откаже заради контузия след само пет гейма във втория кръг на турнира на тревна настилка в "Куинс Клъб" в Лондон (Великобритания) от сериите ATP 500.

Бившият номер 1 в света вероятно записа последното си участие на престижния подготвителен турнир преди надпреварата от Големия шлем "Уимбълдън", пише Спортал.

Той допусна пробив в първия гейм в мача срещу Джордан Томпсън и при резултат 4:1 в полза на австралиеца изглежда имаше проблеми с бедрото на десния си крак, заради които прекрати участието си.

37-годишният Анди Мъри поиска медицински таймаут, но оказаната му помощ не даде желания резултат.

Worrying scenes at Queen’s 😢



Andy Murray struggling with a lower back issue early on in his match with Thompson...#CinchChampionships pic.twitter.com/aIFbExMe3X