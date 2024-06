Лестър Сити с нов треньор

Завърналият се в английския футболен елит Лестър Сити обяви назначаването на Стив Купър за нов мениджър на тима. В последните дни се говореше, че е много вероятно Греъм Потър да бъде назначен за наследник на Енцо Мареска, но от вчера всички водещи медии на Острова обявиха, че именно Купър ще бъде новият треньор на "лисиците".

"За мен е чест да стана част от толкова голям отбор. Фантастичен клуб с велика история. Радвам се, че ще работя с толкова много талантливи футболисти и съм готов да издигна Лестър към върха. Висшата лига е голямо предизвикателство", каза 44-годишният специалист.

Leicester City Football Club can confirm the appointment of Steve Cooper as our new First Team Manager 🔵