Стана ясно каква заплата е поискал най-успешният дизайнер в историята на Формула 1 от Aston Martin

Най-успешният дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи продължава преговорите си с Aston Martin, като според английския вестник The Telegraph, Нюи е поискал годишна заплата в размер на 25 милиона лири. Тази информация няма как да бъде потвърдена, но ако се окаже вярна, то спекулациите, че Нюи е подписал още миналата седмица с Ferrari ще се окаже твърде прибързана.

Нюи се разделя с Ред Бул, като официално ще напусне тима на световните шампиони в края на първото тримесечие на 2025 година. Очаква се, че той ще може веднага да започне работа за друг отбор във Формула 1, като заслугата за това е на мениджъра му Еди Джордан.

В последните седмици се появи информация, че във Ferrari са на финалната права да подпишат с Нюи, но също така и спекулации, че Лорънс Трол се е срещнал лично с Нюи, за да му направи оферта да премине в британския отбор. С оглед на това къде ще заработи Нюи ще разберем коя прогноза се е оказала най-правилната.

Aston Martin’s effort to secure #F1 design legend Adrian Newey has moved up a gear with a secret factory visit according to sources 👀



