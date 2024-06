Никола Цолов постигна най-доброто си представяне в квалификация на Формула 3

Българският пилот във Формула 3 Никола Цолов направи най-силната си квалификация, след като зае трето място на пистата край Барселона.

До момента най-доброто класиране на Никола в квалификация във Формула 3 бе петото му място от „Спа“ миналата година, пише dsport.bg.

В самия край на квалификацията Цолов записа 1:28.502, което бе със само 0.003 по-слабо от това на временния лидер Арвид Линдблад. Секунди по-късно финалът пресече и съотборникът на Цолов в АРТ – Кристиан Менсъл, който подобри времето на Цолов и Линдблад и спечели полпозишъна с 1:28.463.

Първите трима в квалификацията бяха събрани в 0.039 секунди.

Сами Мегетуниф и Мари Боя ще разделят първата редица на стартовата решетка за утрешното спринтово състезание, в което първите 12 от квалификацията биват обърнати. Това означава, че Цолов ще започне спринта от 10-то място на стартовата решетка.

Спринтът от петия кръг за сезон 2024 във Формула 3 стартира утре в 11:40 часа българско време. Той ще бъде с продължителност от 21 обиколки.

Неделната дълга надпревара е предвидена за 11:05 часа, а тя ще бъде 25 тура.

