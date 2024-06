Джокович: Тенисът без болка е най-добрият тенис

Бившият номер 1 в света Новак Джокович, седемкратен шампион на "Уимбълдън", вече се чувства добре, след като претърпя операция по-рано този месец заради контузия на коляното, получена на Откритото първенство на Франция. Но сърбинът е втори поставен в схемата на "Уимбълдън", който започва в понеделник, и ще се изправи срещу Вит Коприва (Чехия) на старта на турнира от Големия шлем на трева, предаде БТА.

Движението на Джокович не беше напълно гладко при победата с 6:3, 6:4 над Даниил Медведев (Русия) по време на демонстративен двубой в лондонския Hurlingham Club, като дясното коляно на сърбина беше вързано. "Мога да кажа, че днес се забавлявах много. Мога да кажа, че тенисът без болка е най-добрият тенис. Играх без болка и много се радвам. Очевидно беше страхотен тест срещу един от най-добрите играчи в света", заяви Джокович пред медиите.

"Изиграх няколко тренировъчни сета, но наистина исках да се тествам в цял двубой. Проверката беше много успешна, така че много се радвам. Бяха интензивни три седмици след операцията, прекарвайки много часове в рехабилитация", добави той. Джокович, е рекордьор в историята по спечелени титли на сингъл от турнирите от Големия шлем - 24 трофея.

Always a pleasure playing with you my friend. And having some laughs. Good luck 🍀 for Wimbledon. pic.twitter.com/xkyZm7LQVX