Ужасяващ инцидент от 2009 г. обяснява действията на датчаните при бурята в Дортмунд

Ужасяващ инцидент, датиращ от 2009 година, дава реална представа за бързата реакция на играчите на националния отбор на Дания по време на мача с Германия от Евро 2024. Футболистите бяха твърдо решени, че срещата от 1/8-финалите трябва да бъде прекъсната. Ключът се крие и в селекционера Каспер Хюлманд, който в онази 2009 година е свидетел на инцидента, пише Gong.bg.

В 36-ата минута двубоят на "Сигнал Идуна парк" в Дортмунд беше преустановен за около 20 минути, а двата тима трябваше да напуснат терена, насочени от рефера Майкъл Оливър. Освен проливния дъжд, който намокри част от терена на стадиона, няколко мълнии проблеснаха в небето, което върна спомените.

През юли 2009 г. датският футболист Джонатан Рихтер е ударен от мълния, докато играе за резервите на Нордселанд. Каспер Хюлманд е помощник треньор, когато Рихтер е покосен в мача срещу Хвидовре. Сърцето на играча спира, като се налага той да бъде поставен в изкуствена кома. В края на август 2009 година, шест седмици след удара на мълния, медицинският екип ампутира долната част на левия крак на Рихтер, тъй като увреждането е сериозно.

In case people wonder why Danish players reacted to the thunderstorm. A lot of them know Jonathan Richter who was hit by lightning during a match in 2009. Danish NT coach Kasper Hjulmand was his coach at FC Nordsjælland. Jonathan lost part of his leg. https://t.co/gdQv1GgapQ