Анди Мъри се сбогува с “Уимбълдън”

Анди Мъри се сбогува с централния корт на “Уимбълдън”, след като претърпя поражение на двойка заедно с брат си Джейми. Братята Мъри отпаднаха още в първия кръг, след загубиха с (6)6:7, 4:6 от австралийците Ринки Хиджиката и Джон Пиърс в двубой, който продължи 90 минути.

След края на двубоя Анди Мъри бе изпратен по изключително емоционален начин след последното си участие на “Уимбълдън”. На корта бе пуснато специално видео с участието на Роджър Федерер, Новак Джокович, Рафаел Надал и Винъс Уилямс.

They love you, @andy_murray 💚 pic.twitter.com/dgas9hPEHx — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Иначе на корта за последния двубой на Мъри на двойки бяха Тим Хенман, Дан Еванс, Камерън Нори, Джак Драпер, Лейтън Хюит, Ига Швьонтек, Холгер Руне, Новак Джокович, Кончита Мартинес, Мартина Навратилова и Джон Макенроу, които отбелязаха края на тази част от знаменитата кариера на британеца.

Анди Мъри се отдаде на емоциите след края на мача и под бурните аплодисменти на публиката се разплака. Той има още едно предизвикателство в Лондон, като ще участва в схемата на турнира със смесени двойки заедно с Ема Радукану.

A wave for the adoring Centre Court crowd and a warm hug for brother Jamie 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/ZkdRlMGJ5A — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024