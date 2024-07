Фенове се сбиха след мача Германия - Испания - ВИДЕО

Кратък бой между фенове след загубата на Германия от Испания с 1:2 след продължения в 1/4-финал на Евро 2024.

Появи се видео, в което се вижда как английски фенове провокират германците с възгласи "отивате си вкъщи", а двете агитки си разменят удари за кратко.

Германските фенове се ядосаха сериозно на английския рефер Майкъл Оливър по време на двубоя с Испания, обвинявайки го за неотсъдена дузпа за игра с ръка на Марк Кукурея.

🚨 Germans have clashed with England fans following their elimination from #EURO2024 😲 pic.twitter.com/jaNTuXjlGJ