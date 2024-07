Искат Юрген Клоп за селекционер на САЩ

Футболната федерация на САЩ се е свързала с Юрген Клоп, като германският специалист е кандидат номер едно за национален селекционер, твърди The Independent.

Отборът остана без наставник, след като Грег Берхалтър беше уволнен заради лошите резултати на тима в Копа Америка. САЩ е домакин на надпреварата и изненадващо отпадна в групите след две загуби.

