Вратарят на Реал Мадрид обясни защо е бил на сватбата си по анцуг

Вратарят на Реал Мадрид Андрий Лунин отвърна на удара, след като беше обвинен, че се е женил по анцуг.

Повечето младоженци биха облекли някакъв костюм за сватбения си ден, но стражът на испанския гранд обясни защо е минал под венчилото с половинката си Анастасия, докато е облечен в спортни дрехи.

25-годишният вратар е на стадион „Сантяго Бернабеу“ от 2018 г. Лунин беше част от отбора на Украйна за UEFA EURO 2024 това лято и игра при загубата с 0:3 от Румъния в началото на група Е, но беше на пейката при победата с 2:1 над Словакия и нулевото равенство срещу Белгия.

Украйна завърши на последно място в групата по голова разлика и напусна турнира в Германия, след като и четирите отбора достигнаха четири точки в трите си срещи.

🚨🗣 | Andriy Lunin:



"Why did I get married in a tracksuit? I didn’t feel comfortable in the suit." pic.twitter.com/BPnFWnBB3Q