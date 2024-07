Нюкасъл привлече Миодраг Пивас

Нюкасъл обяви трансфера на 19-годишния сръбски защитник Миодраг Пивас от ФК Йединство. Пивас, който е играл за националния тим на Сърбия до 17 години, действа на позицията дефанзивен халф миналия сезон за Йединство, който спечели промоция за сръбската Супер лига, предава БТА.

"Абсолютно невероятно е да се присъединя към толкова голям клуб като Нюкасъл и нямам търпение да започна. Виждам проекта на клуба и изглежда страхотен, което ме убеди да подпиша с тях", коментира сърбинът.

"Виждам, че младите се развиват много добре тук и искам да направя същото - да се развия и да се наложи в първия тим. Много се вълнувам и нямам търпение да започна", добави сръбският талант.

Изпълнителният директор на Нюкасъл Дарън Ийлс заяви, че привличането на Пивас е част от стратегията на клуба за устойчиво развитие. "Миодраг е обещаващ талант с голям потенциал. Нашата мрежа от скаути продължава да наблюдава играчи като Миодраг по цял свят с идеята да ги развием като първокласни играчи", каза още шефът на "свраките".



