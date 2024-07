Интер показа новия екип

Италианският първенец Интер представи титулярния си екип за следващия сезон. Той влиза в клубната историята като първия с две звезди на него. Те символизират броя спечелени титли от тима. С триумфа си през изминалата кампания “нерадзурите” вече има 20 шампионски трофея от Серия “А”, което им дава право да добавят втора звезда, след като една се дава за всеки десет титли, пише "Спортал".

Само Ювентус има повече титли от Интер в местния футбол.

Иначе самата фланелка за сезон 2024/25 е в стандартното черно-синьо. Новото е, че емблемата с двете звезди над нея е сложена в центъра.

Капитаните на мъжкия отбор Лаутаро Мартинес, Николо Барела, както и Алесандро Бастони участваха в промоцията на екипа, както и две от представителките на дамската селекция.

“Новата фланелка ни връща към великото минало на клуба, но, преди всичко, представлява и амбициите за бъдещето. Звездите, началото”, гласи част от информацията към кампанията на Интер.

We have etched them into our history ⭐⭐

Now they guide us, beyond all limits 🖤💙#ForzaInter @nikefootball