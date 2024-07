На Олимпиадата в Париж дебютира... 58-годишна тенисистка

58-годишната Чжъин Цзен, която направи олимпийски дебют на Игрите в Париж, представлявайки Чили на турнира по тенис на маса при жените, демонстрира сериозен дух и борбеност. Ветеранката загуби още в предварителния кръг днес, но този развой не е в състояние да я откаже от спорта, който обича и практикува, предаде БТА.

Беше дълъг, напрегнат мач, изпълнен с дълги разигравания и много обрати. Цзен бе победена с 4:1 от друга състезателка, която не е в първа спортна младост - 46-годишната ливанка Мариана Сахакян.

"Определено исках да спечеля, но мисля, че все пак се представих на своето ниво. Опитах се да разстроя съперничката си с някои разигравания, с някои мои хитрости, , но тя на практика не се повлия от това, заяви 58-годишната състезателка по тенис на мача, която е родена в Китай.

Макар че за нея Олимпийските игри продължиха по-малко от 24 часа, Цзен заяви, че планира да остане активна в спорта, към който се завърна по време на блокирането заради КОВИД-19. Преди пандемията тя е била професионална състезателка в родината си Китай, а рестартирането на кариерата ѝ идва след десет години пауза. Тя е била част от националния отбор на Китай в продължение на 40 години. Любопитното е, че в Париж се видя отново със своя бивша съотборничка от тези години. 61-годишната Ни Сялян в момента представя отбора на Люксембург на Игрите.

Чжъин Цзен, която живее в Чили от над десет години след брак с мъж от тази страна, признава, че може и да е единствената ѝ Олимпиада в кариерата, но смята да остане край масата за тенис. "Да се състезавам на Олимпийски игри след още четири години вероятно би било много трудно. Знам си възрастта, но може и да опитам, стига тялото ми да не е контузено, а и все още ще играя. Дори и да не мога да играя на това ниво, все още мога да играя на ниво "Мастърс“, което е много добре, каза ветеранката. Тя беше аплодирана по време на целия мач от съпруга ѝ и двамата им синове.

Сега с останалото ѝ свободно време тя ще си прекара няколко дни със семейството и ще се наслади на прелестите на Париж. "Но не се чувствам много тъжна, защото това е спорт. Съпругът ми, синовете ми, всички, които обичам и за които се грижа, бяха там и крещяха името ми. Чувствам се толкова доволна“, завърши Цзен.

