Голямата мистерия за старта на 100 метра в Париж бе разкрита (СНИМКА)

Стана ясна причината, която доведе до забавянето на мъжкия финал в спринта на 100 метра на олимпийските игри в Париж. Оказа се, че на пистата на "Стад дьо Франс" е нахлул зрител, който е бил спрян на броени метри от стартовата линия.

Повечето присъстващи на стадиона не са разбрали какво се случва заради липса на видимост. Участниците във финала, спечелен от американеца Ноа Лайлс, също не са били уведомени относно причината за забавянето. Единствено хората с места пред отсечката за 100 метра, са разбрали за проблема с нахлулия зрител.

Потребител на социалната мрежа „Х“ публикува снимка от драматичния момент. Той уточнява, че нарушителят на сигурността на стадиона е бил задържан съвсем близо до стартовите блокчета.

„Заради това ли чакахме? Не видях човек, който се опитва да нахлуе на пистата. Няма какво да лъжа, бях много учуден от забавянето на старта“, коментира новият крал на спринта Ноа Лайлс.

Track invader stopped in time just before the 100m final.... pic.twitter.com/tmTv2o9DwS