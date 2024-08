Френска атлетка предложи брак на гаджето си след европейски рекорд в Париж

Френската атлетка Алис Фино направи забележително представяне на Олимпийските игри, след като счупи европейския рекорд на 3000 метра стипълчейз. Въпреки че завърши на четвърто място с време 8:58.67, което не ѝ осигури медал, тя остави силно впечатление с новия европейски рекорд.

След края на състезанието, емоциите на Фино достигнаха връхна точка, когато се отправи към трибуните, за да прегърне своя приятел — испанския триатлонист Бруно Мартинес Баргиела. Тя падна на едно коляно и го изненада с предложение за брак, използвайки олимпийска значка като част от специалния момент. Отговорът на Баргиела беше положителен, а Фино му прикрепи значката към ризата му, пише New York Times.

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. 💍💕 pic.twitter.com/aGhtUqc469