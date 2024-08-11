09.00 Париж 2024.: Лека атлетика, маратон, жени Евроспорт 1
10.00 Париж 2024: Хандбал, мач за бронза, мъже Евроспорт 2
11.30 Париж 2024: Водна топка, мач за бронза, мъже Евроспорт 2
11.45 Париж 2024.: Колоездене на писта, седми ден Евроспорт 1
13.00 Париж 2024: Баскетбол, мач за бронза, жени Евроспорт 2
14.00 Париж 2024: волейбол, жени, финал БНТ 1
14.30 „Айнтрахт“ (Брауншвайг) - „Магдебург“ Диема спорт 3
14.30 „Падерборн“ - „Дармщад“ Нова спорт
14.30 „Пройсен Мюнстер“ - „Хановер“ Диема спорт
14.30 „Хибърниън“ - „Селтик“ Ринг
14.40 Париж 2024.: Волейбол, финал, жени Евроспорт 1
14.30 Париж 2024: Хандбал, финал, мъже Евроспорт 2
15.00 Париж 2024: Водна топка, финал, мъже Евроспорт 2, БНТ 3
16.00 „Атлетико“ - „Ювентус“ МАХ Спорт 3
16.30 Париж 2024: Баскетбол, финал, жени Евроспорт 1 БНТ 1, БНТ 3
17.45 „Аякс“ - „Хееренвеен“ Ринг
18.00 „Шефийлд Уензди“ - „Плимут“ Диема спорт 2
19.00 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт
19.30 „Парма“ - „Палермо“ МАХ Спорт 3
20.00 „Фамаликао“ - „Бенфика“ Ринг
22.00 Париж 2024.: Церемония по закриването Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
22.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
01.00 Наскар, състезание в Ричмънд МАХ Спорт 2
03.00 Тенис, турнир в Монреал МАХ Спорт 1
11 Август, 2024 07:00 610 1
Спортът по ТВ в неделя (11 август)
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Париж 2024.: Лека атлетика, маратон, жени Евроспорт 1
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1 Левски 1914
07:47 11.08.2024