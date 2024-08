Закриха парижката Олимпиада пред 70 хиляди на "Стад дьо Франс"

Около 70 000 зрители се събраха на "Стад дьо Франс" за закриването на 33-те летни олимпийски игри в Париж. 270 артисти и изпълнители участваха в спектакъла, предаде БНР.

Церемонията започна в градините Тюйлери, където бе поставен Олимпийският огън по време на Игрите. Звездата на Франция в плуването, Леон Маршан, се приближи до Олимпийския огън с фенер и го запали. С него той се отправи към "Стад дьо Франс".

Президентът на МОК Томас Бах и президентът на Франция Еманюел Макрон, бяха посрещнати от хората по трибуните.

Последва изпълнението на "Марсилезата" по аранжимент на Виктор льо Масне. След това бе време за парада на нациите, като всички знаменосци излязоха заедно. Българското знаме бе развято гордо от Боряна Калейн и Семен Новиков. Атлетите продължиха да се забавляват по време на парада, като чухме хитове като "Les Champs-Elysées" от Жо Дасен, "Freed From Desire" и великата песен на Queen "We Are the Champions".

По традиция на церемонията по закриването обикновено се състои награждаване за медалистите в маратона. Обикновено това е за призьорите в мъжкия маратон, но този път дамите имаха честта да получат отличията си на "Стад дьо Франс", за да се подчертае "Женския марш във Версай" прези1789. Сифан Хасан, Тигст Асефа и Хелън Обири получиха медалите си. След това бе обърнато на маратон, който се проведе в Париж на 10-ти август. Над 20 000 се включиха в събитието. Този масов маратон "Маратон за всички" (Marathon Pour Tous) се провежда за първи път на Олимпийски игри.

Нямаше как и доброволците да не получат заслужените аплодисменти. Бяха представени и четиримата новоизбрани членове на Комисията на спортистите към МОК - Алисън Феликс, Ким Буи, Джесика Фокс и Маркъс Даниел. Те връчиха подаръци на представителите на доброволците.

След това последва и артистичната част от церемонията. От небето се появи златен пътешественик. Този герой е вдъхновен от препратки към френската история.

Гръцкото знаме бе издигнато и прозвуча националният химн на страната в знак на признание за ролята ѝ старта на Олимпийските игри. Тук видяхме много оригинален начин за спазване на традицията, като бяхме пренесени по стъпките на Пиер дьо Кубертен в края на XIX в., когато той възражда древните Олимпийски игри.

Нике, богинята на победата, която е изобразена на всеки олимпийски медал, се появи в средата на сцената.

На трибуните LED гривни, раздадаени на зрителите, създаваха изображения на спортисти, нарисувани върху керамика, след това гълъби на мира и накрая - олимпийските пръстени.

Във впечатляващ хореографски балет златният пътешествник откри олимпийските пръстени. През това време френският оперен певец Бенжамен Бернхайм изпя "Химна на Аполон". През това време Ален Рош свиреше на пиано, докато е окачен вертикално във въздуха.

Спортистите се качиха на сцената, която е подредена така, че представлява картата на света. За музикалната част от шоуто първа на сцената се качи групата Phoenix, а в един момент се присъедини Анжел. Kaminsky, Air, и Vannda също се включиха.