Ювентус разтрогва договора на вратар

Полският вратар Войчех Шченсни ще разтрогне договора си с Ювентус. Двете страни са постигнали споразумение за раздяла, според която 34-годишният страж ще получи компенсация, пише Фабрицио Романо.

Очаква се до края на седмицата документите да бъдят оформени и раздялата официализирана. Шченсни ще стане свободен агент и ще може да премине в друг клуб без трансферна сума.

Вратарят не попада в плановете на новия треньор на "бианконерите" Тиаго Мота. Той ще си тръгне след седем години в клуба.

Войчех Шченсни има 252 мача за Ювентус, като в 103 от тях не е допуснал гол.

