Скандален край на тенис мач в Синсинати - ВИДЕО

Британецът Джак Дрейпър се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс в Синсинати след победа с 5:7, 6:4, 6:4 над канадеца Феликс Оже-Алиасим. Мачът ще се запомни най-вече със скандалния край, в който основна роля игра съдията на стола Крейг Ансуърт, пише gong.bg.

При резултат 5:4 в третия сет и 40:30 точки в полза на Дрейпър, британецът изпълни отличен начален удар по диагонала и тръгна към мрежата. Оже-Алиасим успя да направи чудесен ретур, който попадна в краката на британеца. Въпреки трудната ситуация, Дрейпър удари топката, тя закачи мрежата и падна в полето на слисания канадец. Ансуърт обяви разиграването за добро и присъди точката на Дрейпър, което сложи край на мача.

Drama at the end of the match between Jack Draper & Felix Auger-Aliassime. Once again it’s Greg Allensworth as the umpire.. Felix was convinced Draper's volley hit the frame and then hit the ground and then it went over. Supervisor comes on court and agrees with umpire. Crowd… pic.twitter.com/W84CGot142