Ерлинг Холанд намери начин да отмъсти на испански национал

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд намери начин да отмъсти на испанския национал Марк Кукурея при победата на „гражданите“ с 2:0 над Челси.

В 78-ата минута Кукурея получи схващане на бедрен мускул на левия крак и потърси помощ от норвежкия нападател, който се намираше в близост. Холанд обаче не реагира и на защитника на Челси се притече съотборникът му Педро Нето.

Феновете в социалните мрежи веднага изригнаха във възторг от действията на футболиста на Манчестър Сити. Всички разбраха, че това е отмъщението на Ерлинг Холанд за подигравателната песен, която Кукурея пееше след титлата, която Испания спечели на Евро 2024.

„Куку, Кукурея, той яде паея, Куку, Кукурея, той пие „Естрея“ (б.ред. - марка испанска бира), Холанд, по-добре трепери, защото идва Кукурея“, пееха феновете на Испания след победния финал над Англия, а защитникът на Челси им пригласяше с микрофон в ръка.

Football is so scripted 😭 Cucurella went from singing this to getting cramp & asking Haaland to help him. Bro just walked straight past him and started laughing 🤣 I love this game. pic.twitter.com/dE8SAEqpBp