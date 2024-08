Скалъпена ли е версията на Яник Синер ?

Допинг аферата с италианеца Яник Синер, е основна тема в света на спорта. Новината, че младият 23-годишен тенисист се е провалил два пъти на допинг тест през март, излезе неочаквано.

Скандалната новина беше пазена в строга тайна месеци наред, а след това беше обявено, че на турнира в Индиън Уелс два пъти е дал положителна проба за нелегалното вещество колстебол, но не е виновен.

Треньорът на Синер даде обяснение, на което малцина повярваха. Физиотерапевтът Джакомо Налди и членът на отбора Умберто Фереро бяха обвинени за пропуска.

Те твърдят, че Налди си е порязал пръста със скалпел и че Ферера му е дал спрей, съдържащ костебол. Тяхното обяснение е, че стероидът е влязъл в тялото на Синер през кожата, пренесен от физиотерапевта, докато го е масажирал.

Тъй като мнозина не вярваха, снимка на физиотерапевта на Синер, Налди, с бинтован пръст започна да циркулира в социалните мрежи, за да отрази историята, която те направиха публично достояние.

Противоречивият американски журналист Бен Ротенберг първо похвали публикацията, а след това реши да проучи цялата работа малко по-подробно.

Той установи, че снимката на превързания пръст е направена на 10 март, когато за първи път е установено, че Синер е дал положителен тест.

Ротенберг намира няколко снимки на Налди от други мачове в Индиън Уелс и разбира, че физиотерапевтът няма превръзка на пръста си, което поставя под съмнение достоверността на тяхната история, пише Dsport.

„Тези снимки съвпадат и потвърждават времевата линия в защита на Синер, за да бъде ясно, тъй като беше заявено, че той е премахнал превръзката на 5 март“, казва Ротенберг.

I got into the investigative spirit here, and tracked this man's left pinky finger throughout Indian Wells 2024.



This bandage during the third round match on March 10, the day of Sinner's first positive test, is an outlier; every other match, Naldi's finger was bare, as stated. https://t.co/scdqGOvPpu pic.twitter.com/FSkqE4LD7X