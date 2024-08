Хакери обиждат Меси през акаунта на Килиан Мбапе

Акаунтът на френския футболист на Реал Мадрид Килиан Мбапе в социалната мрежа "Екс" е бил обект на хакерска атака, съобщава вестник "Мирър". Хакерите са публикували няколко съобщения, сред които "Роналдо е най-великият футболист на всички времена" и "Джуджето Меси". Те също така са публикували няколко обидни съобщения срещу отбори от английската Висша лига.

Kylian Mbappe got hacked last night. Here are some of the tweets the hacker posted from his account. 🤣 pic.twitter.com/G6RVan62CO