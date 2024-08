Ето всички участници и урните за жребия в Лигата на конференциите

Станаха ясни всички отбори, които ще участват в основната схема на Лигата на конференциите. Победителите от плейофния кръг на турнира, както и отпадналите от същия етап на Лига Европа оформиха бройката от 36 тима, които продължават напред и чакат жребия днес.

Ето и урните, в които ще бъдат разпределени те:

Урна 1: Челси, Копенхаген, Гент, Фиорентина, ЛАСК, Бетис

Урна 2: Истанбул Башакшехир, Молде, Легия (Варшава), Хайденхайм, Юргорден, АПОЕЛ (Никозия)

Урна 3: Рапид (Виена) Омония, ХИК Хелзинки, Витория (Гимараеш), Астана, Олимпия (Любляна)

Урна 4: Серкъл (Брюж), Шамрок (Роувърс), Дъ Ню Сейнтс, Лугано, Хартс, Ягелония

Урна 5: Млада (Болеслав), Петрокуб, Санкт Гален, Панатинайкос, Бачка Топола, Борац (Баня Лука)

Урна 6: Целье, Ларн, Динамо (Минск), Пафос, Викингур, Ноа

