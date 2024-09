Халф на Реал Мадрид аут за близо два месеца

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос ще отсъства от терените между 6 и 8 седмици. Испанецът е с травма в глезена след мача с Бетис, спечелен с 2:0, потвърдиха от клуба.

Себайос започна като титуляр в двубоя с андалуския клуб, но беше заменен в 65-ата минута от Браим Диас.

Халфът изигра три мача за "белите" от началото на сезона, като в два от тях влезе като резерва.

⚪️⚠️ Official: Dani Ceballos suffers ankle injury and he will be out for the next 6/8 weeks, Real Madrid confirm. pic.twitter.com/yCSIA8GqaH