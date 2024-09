Рома прати бивш английски национал в Саудитска Арабия и привлече испански защитник

Рома официално обяви привличането на Марио Ермосо и раздяла със защитника Крис Смолинг. Испанският защитник подписа договор за три години с "вълците".

29-годишният футболист пристига като свободен агент на "Олимпико". За последно той беше част от Атлетико Мадрид, но договора му изтече и не беше подновен. В Рома Ермосо ще играе с №22.

"Вълците" спечелиха битката за подписа на Марио Ермосо с клубове от Саудитска Арабия, Галатасарай и Бешикташ.

В същото време 34-годишният Крис Смолинг ще продължи кариерата си в саудитския Ал Файха.

Бившият играч на Манчестър Юнайтед пристигна на „Олимпико“ през 2019-а година, като записа 155 мача, вкара 10 гола и помогна на клуба да спечели Лигата на конференциите през 2022-а година.

„Рома може да потвърди, че Крис Смолинг се присъедини към Ал-Файха с постоянен договор“, гласи официалното съобщение на клуба.

„Английският защитник, който се присъедини към „джалоросите“ през лятото на 2019 г., изигра 155 мача и вкара десет гола. През сезон 2021-22 той помогна на отбора да спечели титлата в Лигата на конференциите.

Клубът желае всичко най-добро на Крис в бъдеще!“, допълниха от Рома.

Thank you for the past five years and best of luck for the future, Chris!#ASRoma pic.twitter.com/73hpMLz0Vx