Пет отбора са номинира за най-добър през годината. Това са отборите на Жирона, Борусия Дортмунд, Реал Мадрид, Манчестър Сити и Байер Леверкузен.

Германският отбор направи феноменален сезон, като спря доминацията на Байерн Мюнхен в Първа Бундеслига и за първи път в своята история триумфира с шампионската титла. Освен това под ръководството на Чаби Алонсо те стигнаха и до финала на Лига Европа, където загубиха от Аталанта.

Жирона се представи много силно в Ла Лига и до последно бе в конкуренция с Реал Мадрид и Барселона за шампионската титла, но в крайна сметка завърши на трето място в испанското първенство.

Манчестър Сити за четвърта поредна година спечели титлата във Висшата лига.

Реал Мадрид за безпрецедентен 15-ти път спечели Шампионска лига, а също така триумфира и с шампионското отличие в Ла Лига. „Кралете“ са най-големият фаворит за приза.

Борусия Дортмунд стигна до финала в Шампионска лига след един труден сезон в местното първенство.

🚨🌟 Team of the Year nominees at the Ballon d’Or!



Which team would you vote as best one? 🏅 pic.twitter.com/giFJKnUP3n