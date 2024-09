Челси е най-скъпият отбор във футбола

Английският гранд Челси в момента разполага с най-скъпия отбор в света, отчита швейцарската футболна обсерватория CIES. Според специализирания сайт играчите на „сините“ от Лондон са на обща стойност 1 280 000 000 евро, като в списъка влизат играчите от „Б“ списъка и тези, които са под наем, но обвързани с тима от „Стамфорд Бридж“.

Това е не само най-скъпият отбор този сезон, но и най-скъпият отбор в историята на футбола, тъй като никой клуб никога не е имал играчи, чиято стойност е по-голяма от тази на първия отбор на Челси.

Costliest squads* 🌐

🥇 #ChelseaFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.263 billion (record)

🥈 #ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.038 bn

🥉 #ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 €1.017 bn

* Transfer fees to sign current squad members (with add-ons regardless of effective payment)

