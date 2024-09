Нагелсман: Искам да имаме инстинкта на убиец, Мусиала и Виртц са способни да спечелят „Златната топка“

Селекционерът на Германия - Юлиан Нагелсман, нямаше как да не бъде доволен от представянето на тима и победата над Унгария с 5:0 в първия мач от Лигата на нациите. Той обърна специално внимание на младите звезди Кай Хавертц, Джамал Мусиала и Флориан Виртц.

„В първите 5-10 минути сбъркахме няколко паса, но след това изцяло доминирахме и създадохме много положения. Трябваше да вкараме повече голове до почивката. Искам да имаме инстинкта на убиец и по-лесно да затваряме мачовете си. Химията в тима е налице, но ще се подобрява още“, заяви Нагелсман.

Julian Nagelsmann: "I thought the start of the game, first 5-10 minutes, we were a bit sloppy and had some misplaced passes. After that we were very dominant, had good control and created many chances. We should have scored more goals in the first half. We should develop a killer… pic.twitter.com/cRvASzOsKz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2024

„Кай Хавертц направи голяма крачка в развитието си през последните две години. Той има потенциала да е футболист от световна класа на повече от една позиции. Кай тича много и е станал по-хитър. Понякога му липсва късмет при завършването на атаките. Той е интелигентен и се надявам да продължи да вярва в себе си. Да е вицекапитан на отбора ще му се отрази добре“, отбеляза треньорът.

Nagelsmann on Kai Havertz: "Kai has made a big leap forward in the past two years. He has the potential to be world class in many positions. He runs a lot and has become very clever. Sometimes he's a bit unlucky when it comes to finishing. The vice captaincy is good for him. He's… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2024

„Джамал Мусиала постоянно се развива. Той вече е изключително опасен в наказателното поле. Преди Европейското първенство имаше критики по негов адрес в това отношение, но той демонстрира израстването си, а днес беше феноменален. Мусиала и Флориан Виртц са способни да спечелят „Златната топка“, каза още Нагелсман.

Nagelsmann on Musiala and Wirtz: "Both have the potential to win the Ballon d'Or" [@kerry_hau] pic.twitter.com/wF5VmRJYuY — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2024