Зинедин Зидан обясни защо не би започнал работа в Манчестър Юнайтед

Френската футболна легенда Зинедин Зидан обясни, че не би започнал работа в Манчестър Юнайтед заради езиковата бариера. На няколко пъти в последните години името му бе свързвано с "червените дяволи", но ръководството на 20-кратните шампиони на Англия така и не успя да го убеди да започне работа на Острова. Причината е прозаична и макар и да не изглежда непреодолима, за Зидан е повече от важна.

"Дали бих искал да отида в Манчестър Юнайтед? Разбирам английски език, но не го владея свободно. Знам, че има треньори, които отиват в нови клубове без да владеят съответния език, но аз работя различно. В глобален контекст победата се състои от много подробности. И знам какво е необходимо, за да печелиш", заяви пред "Екип" Зидан, който не работи от 2021 година, когато напусна кралския клуб за втори път.

