07.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, първо състезание Евроспорт 2
08.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
10.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, второ състезание Евроспорт 2
11.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
15.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
17.00 „Беласица“ - „Добруджа“ Диема спорт
19.00 „Ал Шорта“ - „Ал Насър“ Диема спорт 2
19.30 „Парма“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
19.45 „Локомотив“ (Сф) – ЦСКА Диема спорт
21.00 „Ал Ахли“ - „Персеполис“ Диема спорт 3
21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.30 „Алмерия“ - „Кастейон“ МАХ Спорт 2
21.45 „Лацио“ - „Верона“ МАХ Спорт 3
22.00 „Бирмингам“ - „Рексъм“ Диема спорт 2
22.00 „Райо Валекано“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 4
16 Септември, 2024 06:22 390 0
Спортът по ТВ в понеделник (16 септември)
Ето какво може да гледаме днес
07.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, първо състезание Евроспорт 2
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