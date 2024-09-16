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Спортът по ТВ в понеделник (16 септември)

16 Септември, 2024 06:22 390 0

Спортът по ТВ в понеделник (16 септември)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (16 септември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, първо състезание Евроспорт 2
08.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, първо състезание Евроспорт 2
10.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MX2, второ състезание Евроспорт 2
11.00 Мотокрос: Световен шампионат в Китай, MXGP, второ състезание Евроспорт 2
15.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
17.00 „Беласица“ - „Добруджа“ Диема спорт
19.00 „Ал Шорта“ - „Ал Насър“ Диема спорт 2
19.30 „Парма“ - „Удинезе“ МАХ Спорт 3
19.45 „Локомотив“ (Сф) – ЦСКА Диема спорт
21.00 „Ал Ахли“ - „Персеполис“ Диема спорт 3
21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг Евроспорт 1
21.30 „Алмерия“ - „Кастейон“ МАХ Спорт 2
21.45 „Лацио“ - „Верона“ МАХ Спорт 3
22.00 „Бирмингам“ - „Рексъм“ Диема спорт 2
22.00 „Райо Валекано“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 4


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