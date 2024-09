Англия може да бъде отстранена от собственото си Европейско първенство

УЕФА предупреди правителството на Обединеното кралство, че Англия рискува да пропусне Евро 2028, на който е съдомакин, ако премиерът Киър Стармър продължи с плановете за създаване на регулатор в мъжкия футбол, съобщиха британските медии.

В писмо до министъра на културата Лиза Нанди, получено от "Таймс" и ББС, генералният секретар на УЕФА Теодор Теодоридис казва, че не трябва да има "правителствена намеса в управлението на футбола".

Според писмото Теодоридис предупреждава за плановете, очертани в речта на Краля, за даване на новия регулатор на властта да наблюдава клубовете в петте най-добри лиги на Англия, като казва, че независимостта на играта е "фундаментално изискване".

🚨 UEFA has warned that England could be banned from their own EUROs in 2028 if Keir Starmer goes ahead with his plans for a men's football regulator



(Source: @TimesSport ) pic.twitter.com/dq15nSM3OH