Спрягат три имена за Милан при уволнение на Фонсека

След разочароващата домакинска загуба на Милан с 1:3 от Ливърпул в Шампионската лига слуховете за възможно уволнение на Пауло Фонсека се завърнаха с още по-голяма сила. Италианските медии не само очакват при поражение и в дербито с Интер да се стигне до освобождаването на португалския специалист, но също така вече започнаха да спрягат имена за потенциалния му наследник.

🚨 Contact took place between Milan and the entourage of Edin Terzic. The German head coach was in Milano last night and his entourage proposed him to Milan this morning



