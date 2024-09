Отложиха мач на Нюкясъл заради наводнен терен - ВИДЕО

Срещата между Уимбълдън и Нюкасъл от третия кръг на на турнира Карабао Къп е отложен заради наводнение, информираха официално и двата клуба.

След разразила се сериозна буря в Уимбълдън стадион „Чери Ред Рекърдс“ не е в състояние да посрещне мача, тъй като теренът е в доста окаяно състояние.

По програма срещата между четвъртодивизионния тим и Нюкасъл бе насрочена за вторник - 24 септември, но няма да се изиграе тогава и ще ѝ се търси нова дата.

🌊 I feel like when AFC Wimbledon's stadium has developed a moat, that's a sign that you're going to need to postpone the match...@ToonMouthTyne | #NUFCpic.twitter.com/mcjr6vrHKd