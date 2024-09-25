Георги Гинчев ще свири Черно море - ЦСКА

Георги Гинчев ще бъде главен рефер на двубоя между Черно море и ЦСКА от десетия кръг на efbet Лига. Мачът ще се играе на 28 септември (събота) от 20:00 часа.

Владимир Вълков бе назначен за главен съдия на срещата между Левски и Арда на 29 септември (неделя) от 18:45 часа.

Всички съдийски назначения за 10-ия кръг:

27 септември 2024 г., петък, 17:30 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК Хебър 1918

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ти: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Костадин Ангелов Гергинов



27 септември 2024 г., петък, 20:00 ч.

ПФК Берое-Стара Загора - ПФК Славия 1913

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Йордан Петров Петров

4-ти: Владимир Вълков Вълков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Мартин Живков Богдев



28 септември 2024 г., събота, 17:00 ч.

ПФК Локомотив Пловдив 1926 - ФК Крумовград

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



28 септември 2024 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София ЕАД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ти: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Ахмед Яшар Ахмед



29 септември 2024 г., неделя, 16:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Тодоров Петров



29 септември 2024 г., неделя, 18:45 ч.

ПФК Левски - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ти: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Цветан Георгиев Георгиев



29 септември 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ти: Мартин Иванов Марков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Камен Михайлов Алексиев



30 септември 2024 г., понеделник, 20:00 ч.

ПФК Септември Сф - Спартак 1918

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ти: Никола Антонов Попов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Антон Симеонов Генов



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.